Volley, De Giorgi: “Vogliamo giocare la finale di Nations League. Cuba fisica in attacco, sarà dura”

Giornata di vigilia per l’Italia, che mercoledì 30 luglio (ore 09.00) affronterà Cuba nei quarti di finale della Nations League di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Ningbo (Cina) dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto ed essersi meritati l’accesso alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante. I Campioni del Mondo partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare particolarmente attenti agli agguerriti caraibici.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Le sensazioni, arrivati a questo punto, sono molto buone. Come tutte le cose per conquistarle serve sempre un po’ di fatica. Abbiamo fatto tre settimane di Volleyball Nations League dandoci degli obiettivi che abbiamo centrato e credo che arriviamo qui dopo aver costruito delle basi sulle quali possiamo con fiducia ed entusiasmo andare a caccia di quello che in questo momento è il nostro desiderio: giocare una finale di VNL”.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Il quarto di finale contro Cuba sarà duro. Cuba è sempre una squadra molto fisica in attacco, credo che molto dipenderà da noi, soprattutto dalla capacità di mettere in campo tutte quelle cose che abbiamo preparato nel corso di queste ultime settimane. Dovremo aspettarci dei momenti difficili durante il match, ma credo che abbiamo tutte le qualità necessarie per affrontare questo tipo di avversario”.