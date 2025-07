VIDEO Sinner-Alcaraz 3-1, Finale Wimbledon 2025: highlights e sintesi di un momento epico

Jannik Sinner, per la prima volta in finale a Wimbledon, conquista il titolo superando nell’ultimo atto lo spagnolo Carlos Alcaraz, sconfitto con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4 in tre ore e sei minuti di gioco: l’azzurro concede il primo set all’iberico, poi è inesorabile negli altri parziali.

Anche nel primo set l’azzurro si era portato in vantaggio di un break, portandosi sul 4-2, ma poi aveva subito la rimonta dell’avversario, cedendo 4-6. Nel secondo parziale Sinner ottiene lo strappo in avvio, annulla la palla per l’immediato controbreak e poi non concede più nulla all’avversario fino al 6-4.

Nella terza frazione l’equilibrio si spezza nel nono game, con l’azzurro che piazza il break decisivo, va a servire per il set e tiene la battuta senza patemi, incamerando il 6-4. Nella quarta partita Sinner opera lo strappo nel terzo game e nell’ottavo risale dal 15-40 annullando due palle per il contro break, andando poi a vincere ancora per 6-4.