Vela, Italia in lizza per la Finale dopo quattro regate al SailGP di Portsmouth. Tita sugli scudi

Buone notizie in chiave azzurra nelle acque britanniche di Portsmouth al termine della giornata d’apertura del settimo appuntamento stagionale del SailGP 2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Day-1 che ha visto lo svolgimento delle prime quattro regate di flotta, mentre domani si concluderà la fase di qualificazione con almeno altre due prove di Fleet Racing in attesa della Finale a tre.

I padroni di casa di Emirates GBR, con al timone Dylan Fletcher, hanno fatto subito il vuoto in classifica accumulando ben 36 punti e ipotecando di fatto il pass per l’ultimo atto dell’evento domenicale grazie ad un primo, due secondi ed un terzo posto nelle quattro regate di oggi. Gran Bretagna che ha costruito un margine di 6 punti sulla Svizzera di Sebastien Schneiter (5-1-2-6 i piazzamenti parziali) in vista del day-2.

Top3 completata attualmente dall’Australia di Tom Slinsgsby con 26 punti (7-5-5-1 lo score odierno in progressione), quindi a -10 dai leader britannici. La bagarre per entrare in Finale a Portsmouth è ancora apertissima e coinvolge diversi team tra cui la Nuova Zelanda di Peter Burling (26 punti, vincendo la Race 3 e con una seconda piazza nella prima prova) e soprattutto l’Italia.

Il team Red Bull Italy, con al timone Ruggero Tita, ha ben figurato sin qui nel campo di regata inglese ottenendo due terzi posti e attestandosi in quinta piazza assoluta con 24 punti. A seguire troviamo la Spagna di Diego Botin con 20 punti, la Danimarca di Nicolai Sehested con 17 e molto più distanti tutte le altre. Assente la Francia di Quentin Delapierre in seguito ad uno sforunato incidente avvenuto in allenamento nei giorni scorsi che ha provocato la rottura dell’ala del catamarano F50 transalpino.