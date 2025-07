Vela, Burling batte Fletcher in finale e vince il SailGP di Portsmouth. Italia quinta e in crescita

Grande spettacolo nelle acque britanniche di Portsmouth in occasione della seconda e ultima giornata del settimo appuntamento stagionale del SailGP 2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Day-2 in cui si sono disputate tre regate di flotta e a seguire la finale (tra i primi tre della generale), che ha stabilito il podio dell’evento.

Il successo di tappa è andato alla Nuova Zelanda, con al timone il fuoriclasse kiwi Peter Burling, che ha ottenuto il pass per l’ultimo atto chiudendo in seconda piazza la fase di qualificazione battendo poi nella prova decisiva il team padrone di casa capitanato da Dylan Fletcher, che aveva primeggiato fino a quel momento nel Fleet Racing di gruppo, e anche la Svizzera di Sebastien Schneiter (terza).

Una vittoria molto pesante per Burling e compagni, che balzano così in vetta alla classifica generale del SailGP. Per quanto riguarda gli altri piazzamenti dell’evento di Portsmouth, l’Australia di Tom Slingsby si è attestata in quarta piazza davanti all’Italia, che ha conservato dunque il quinto posto maturato al termine della prima giornata grazie ad uno score odierno di 10-2-9. Segnali incoraggianti finalmente per il team Red Bull Italy con al timone Ruggero Tita, dopo una prima parte di stagione comprensibilmente difficile al debutto in questo circuito di catamarani F50.