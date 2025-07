US Open 2025, dodici italiani al via dell’ultimo Slam del 2025: Sinner e Paolini guidano il gruppo azzurro

Nove uomini e tre donne del Bel Paese saranno nel tabellone principale degli US Open 2025. L’ultimo Slam della stagione, in programma dal 24 agosto al 7 settembre, vedrà al via nel main draw dodici italiani, in attesa di sapere se il numero aumenterà in base a come andranno le qualificazioni al Major statunitense.

C’è grande attesa su quello che potrà fare allo USTA Billie Jean King National Tennis Center a Flushing Meadows Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, reduce dal trionfo di Wimbledon, vorrà arrivare pronto all’appuntamento negli States, essendo campione in carica. L’affermazione contro Carlos Alcaraz nella finale sull’erba di Londra è stata significativa e vedremo se il pusterese saprà portare a cinque i successi nei Major.

Oltre a Sinner, risponderanno all’appello Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Luca Nardi nel tabellone maschile. Punti interrogativi su Berrettini e Nardi, per il periodo vissuto dal romano e l’infortunio subìto dal pesarese.

Tra le donne, Aryna Sabalenka andrà a caccia della conferma a New York, anche per conquistare un titolo Slam che nel 2025 non c’è ancora stato. In casa Italia, fari puntati su Jasmine Paolini, reduce però da una sequenza Parigi-Londra al di sotto delle aspettative. Nel main draw, con la toscana, vi saranno anche Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Giova ricordare che ai giocatori e alle giocatrici direttamente ammessi in main draw, andranno aggiunti per ciascun tabellone otto wild card e sedici qualificati.