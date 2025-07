Tour de France 2025, tutte le salite della terza settimana . C’è il mitico Monte Ventoux

Dopo il giorno di riposo di oggi, il Tour de France 2025 è pronto a vivere un’ultima settimana decisiva. Mancano infatti solo sei tappe alla frazione conclusiva nella capitale francese, con la lotta per i primi tre posti che sembra già definita. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) si sta involando verso la quarta vittoria della Grande Boucle ma deve ancora affrontare tappe ostiche.

Si riprende domani con una sedicesima frazione di 171 chilometri da Montpellier al Mont Ventoux. Dopo un percorso quasi del tutto pianeggiante si affronteranno i 15,7 chilometri della mitica ascesa, ad una pendenza media dell‘8,8%. La salita, classificata come Hors Categorie, potrebbe mettere il punto esclamativo sulla corsa, con Pogacar pronto ad un nuovo assolo.

Diciassettesima tappa (Bollène-Valence, 160,4 km) che invece non propone un arrivo in salita ma solo due GPM di quarta categoria posti in mezzo al percorso. Il Col du Pertuis (3,7 km ad una pendenza media del 6,6%) anticipa un tratto che porterà sul Col de Tartaiguille (3,6 km ad una pendenza media del 3,5%), posto a circa 40 chilometri dal traguardo.

Le grandi salite tornano nella diciottesima tappa che propone di seguito il Col du Glandon (21,7 km ad una pendenza media del 5,1%), il Col de la Madeleine (19,2 km al 7,9% di pendenza media) ed il Col de la Loze, con i suoi 26,4 chilometri al 6,5% di pendenza media che porteranno sull’arrivo di Courchevel. Si continua a salire anche nella diciannovesima tappa con Côte d’Hery sur Ugine (11,3 km ad una pendenza media del 5,1%), Col des Saises (13,7 km ad una pendenza del 6,4%), Col du Pré (12,6 km ad una pendenza media del 7,7%) e Cormet de Roselend (5,9 km al 6,3% di pendenza media). Le difficoltà altimetriche non finiscono qui e si concluderanno con la scalata finale di La Plagne (19,1 km al 7,2% di pendenza media).

Penultima tappa totalmente composta da saliscendi e da 4 GPM: Col de la Croix de la Serra (12,1 km al 4,1% di pendenza media), Côte de Valfin (5,7 km al 4,2% di pendenza media), Côte de Thesy (3,6 km all’8,9% di pendenza media) e infine la Côte de Longeville (2,5 km al 5,5% di pendenza media). Ventunesima ed ultima tappa con finale a Parigi ed un percorso tutt’altro che scontato. Il Tour verrà chiuso con cinque ultimi GPM di quarta categoria: Côte de Bazemont (1,7 km al 7% di pendenza media), Côte du Pavé des Gardes (700 metri al 9,7% di pendenza media) e la Côte de la Butte Montmartre (1,1 km al 5,9% di pendenza media) ripetuto tre volte.