Tour de France 2025, l’Italia si aggrappa a Jonathan Milan. Per vincere la maglia verde serve un’impresa

Il Tour de France 2025 vive quest’oggi il secondo ed ultimo giorno di riposo. Si entra così nell’ultima settimana, quella che porterà al gran finale di Parigi sugli Champs-Élysées, ma non con la classica passerella per i velocisti, ma con il percorso andato in scena alle Olimpiadi dell’anno scorso e dunque con un finale che potrebbe vedere anche la maglia gialla protagonista.

Purtroppo questo cambiamento non aiuta certamente Jonathan Milan, unica vera speranza del ciclismo italiano in questo Tour. Il velocista della Lidl-Trek si è difeso in questa seconda settimana, restando al comando della classifica per la maglia verde, ma sarà davvero complicato riuscire a resistere fino a Parigi. Le occasioni per i velocisti sono ormai davvero ridotte al lumicino e l’unica speranza è quella della tappa di mercoledì con l’arrivo a Valence, dove è molto probabile uno sprint.

Si tratta di un momento fondamentale del Tour di Milan, che può ottenere la sua seconda vittoria e soprattutto conquistare punti molto pesanti nella classifica per la maglia verde. Al momento l’italiano ha 251 punti contro i 223 di Tadej Pogacar e i 210 di Mathieu Van der Poel, che sembrano decisamente favoriti rispetto all’azzurro in quest’ultima settimana.

Pogacar, infatti, ha davvero tantissime occasioni per mettere nuovamente il suo sigillo in un Tour de France che sta letteralmente dominando, partendo già dalla tappa di domani sul Mont Ventoux. La frazione di domani, però, vede anche un traguardo volante a Chateauneuf-du-Pape, posto dopo 112 chilometri di sola pianura praticamente e sarà fondamentale per la Lidl-Trek evitare che la fuga prenda troppo margine, per permettere a Milan di prendersi punti fondamentali.

Anche Van der Poel è un avversario decisamente ostico per Milan, visto che, a differenza dell’azzurro, l’olandese ha la capacità di entrare nelle fughe e prendere punti anche nei vari traguardi intermedi. Inoltre Van der Poel potrebbe anche essere protagonista nella tappa di Parigi. Milan deve dunque riuscire nell’impresa ad inizio tappa (sia nella diciottesima sia nella diciannovesima) di essere protagonista nella fuga per giocarsi lo sprint intermedio e fare punti.

Uscendo dalla lotta per la maglia verde, il Tour dell’Italia non ha avuto scossoni in questa seconda settimana. Davide Ballerini ha concluso al decimo posto nella tappa con arrivo a Toulouse, non riuscendo a restare nella fuga che ha poi portato al successo di Abrahamsen. Qualche volta nelle fughe si è visto anche Simone Velasco, ma senza velleità. Difficile davvero che qualcuno degli azzurri possa essere protagonisti in questi giorni, con Jonathan Milan che davvero resta il punto di riferimento per l’Italia sulle strade del Tour.