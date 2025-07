Tour de France 2025, tutte le classifiche: Jonathan Milan riprende la maglia verde, Pogacar perde tre maglie

Jonathan Milan si è ripreso la maglia verde al Tour de France 2025: il velocista italiano ha sprintato al traguardo volante della sesta tappa ed è tornato al comando della classifica a punti, dimostrando di avere tutte le carte in regola per lottare per la conquista della prestigiosa casacca alla Grande Boucle. L’alfiere della Lidl-Trek ha sopravanzato lo sloveno Tadej Pogacar, che oggi ha perso il primato in tre graduatorie.

Il Campione del Mondo ha infatti ceduto la maglia gialla per un solo secondo in favore dell’olandese Mathieu van der Poel, che è volato al comando della generale con un solo secondo di vantaggio sul balcanico. La maglia a pois di miglior scalatore è finita sulle spalle del belga Tim Wellens, che ha scalzato il campione in carica per un paio di punti. La maglia bianca di miglior giovane è nelle mani del belga Remco Evenepoel.

CLASSIFICHE TOUR DE FRANCE 2025 (dopo la sesta tappa)

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA GIALLA)

1 6 ▲5 van der Poel Mathieu Alpecin – Deceuninck 25 16″ 21:52:34

2 1 ▼1 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 16″ 0:01

3 2 ▼1 Evenepoel Remco Soudal Quick-Step 0:43

4 3 ▼1 Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 1:00

5 4 ▼1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 8″ 1:14

6 5 ▼1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 1:23

7 7 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 1:59

8 33 ▲25 Healy Ben EF Education – EasyPost 10″ 2:01

9 9 – Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 2:32

10 8 ▼2 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 2:36

11 11 – Onley Oscar Team Picnic PostNL 2:42

12 10 ▼2 Skjelmose Mattias Lidl – Trek 3:13

13 13 – Mas Enric Movistar Team 3:35

14 14 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 3:57

15 15 – Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 3:58

16 12 ▼4 Paret-Peintre Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:11

17 16 ▼1 Rodríguez Carlos INEOS Grenadiers 4:21

18 18 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:38

19 21 ▲2 Jegat Jordan Team TotalEnergies 5:09

20 20 – Haig Jack Bahrain – Victorious ,,

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)

1 2 ▲1 Milan Jonathan Lidl – Trek 112

2 4 ▲2 van der Poel Mathieu Alpecin – Deceuninck 108

3 1 ▼2 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 106

4 3 ▼1 Girmay Biniam Intermarché – Wanty 102

5 5 – Merlier Tim Soudal Quick-Step 72

6 6 – Turgis Anthony Team TotalEnergies 70

7 8 ▲1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 50

8 7 ▼1 Wærenskjold Søren Uno-X Mobility 46

9 9 – Penhoët Paul Groupama – FDJ 43

10 10 – Evenepoel Remco Soudal Quick-Step 42

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)

1 2 ▲1 Wellens Tim UAE Team Emirates – XRG 7

2 1 ▼1 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 5

3 Healy Ben EF Education – EasyPost 4

4 Dunbar Eddie Team Jayco AlUla 3

5 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 3

6 3 ▼3 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 3

7 Simmons Quinn Lidl – Trek 2

8 4 ▼4 Martinez Lenny Bahrain – Victorious 2

9 5 ▼4 Thomas Benjamin Cofidis 2

10 6 ▼4 Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 1

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – Evenepoel Remco Soudal Quick-Step 21:53:17

2 2 – Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:17

3 9 ▲6 Healy Ben EF Education – EasyPost 1:18

4 3 ▼1 Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 1:49

5 5 – Onley Oscar Team Picnic PostNL 1:59

6 4 ▼2 Skjelmose Mattias Lidl – Trek 2:30

7 6 ▼1 Rodríguez Carlos INEOS Grenadiers 3:38