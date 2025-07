Tadej Pogacar: “Non vedo l’ora di scalare l’altro versante del Col de la Loze, oggi è stato semplice”

È Ben O’Connor il vincitore della diciottesima tappa del Tour de France 2025. L’australiano ha affrontato in solitaria il Col de la Loze, arrivando per primo sul traguardo e vincendo la sua seconda frazione alla Grande Boucle dopo la prima nel 2021. Secondo posto per Tadej Pogacar che, nei metri finali, ha alzato notevolmente il ritmo, chiudendo a 1’45” dal vincitore.

Terzo posto per Jonas Vingegaard che chiude a nove secondi dalla maglia gialla. Il danese ha provato ad attaccare lo sloveno negli ultimi chilometri ma il campione del mondo ha sempre risposto, quasi senza difficoltà, prima dell’accelerata finale. Ora il distacco tra i due è di 4’26”, con dietro Florian Lipowitz che perde ancora terreno.

Si avvicina il quarto Tour de France per Tadej Pogacar che dovrà solo amministrare le ultime difficili giornate. Lo sloveno, ai microfoni del Tour, si è così espresso sulla frazione odierna: “Non vedo l’ora di scalare l’altro versante del Col de la Loze al Tour de France. Voglio davvero vincere quella tappa. Questa scalata sul Col de la Loze è molto più facile, ma voglio tornare dall’altra parte per vincere.”

“Domani sarà un altro giorno importante. La Visma Lease a Bike ha provato tutto, ma siamo rimasti forti. Questo è l’approccio che useremo anche nei prossimi giorni”, ha poi concluso la maglia gialla.