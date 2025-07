Tour de France 2025, modificata la 19ª tappa della Grande Boucle: accorciata la Albertville–La Plagne

Ci sono novità importanti sulla 19ª tappa del Tour de France 2025, prevista domani. L’ultima frazione di montagna di quest’edizione della Grande Boucle, infatti, perde le prime due salite originariamente previste nel percorso.

Il via sarà dato da Albertville, ma dopo un breve tratto di trasferimento di 7 km non si dirigerà verso le erte previste, ma verrà imboccata la strada (D925) che porterà il gruppo a Beaufort, lì dove il plotone avrebbe affrontato il 52,4 km di gara.

Da questo punto di riferimento, i corridori affronteranno il tragitto previsto e il tutto si svilupperà regolarmente fino a La Plagne per una tappa che non sarà dunque più di 129,9 km, ma di 93,1 km. Per questo motivo ci saranno solo tre salite e la prima da considerare sarà il Col du Pré. Per via di questa modifica, è stata ritardata anche la partenza, ovvero alle 14.30.

I motivi che hanno portato a mutare in maniera sensibile il 19° appuntamento di questo Tour, come è stato spiegato dal comunicato ASO, sono attribuire alla seguente criticità: “La scoperta, all’interno di una mandria situata precisamente nel Col des Saisies, di un focolaio di dermatosi nodulare contagiosa che colpisce i bovini, ha portato alla decisione di abbattere gli animali. Di fronte allo sconcerto degli allevatori interessati e al fine di preservare la serenità della gara, è stato deciso, d’accordo con le autorità, di modificare il percorso della 19ª tappa Albertville-La Plagne e di non attraversare il Col des Saisies“.