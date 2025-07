Tour de France 2025, la tappa di domani Auch-Hautacam: inizia la battaglia sui Pirenei

È il momento del faccia a faccia tra i big. Il Tour de France 2025 entra nel vivo con l’inizio delle tappe di montagna. I corridori, archiviata la giornata di pausa e l’esito della tappa odierna, sono pronti a sfidarsi in un’intensa tre giorni di gare sui Pirenei. Il primo atto di questa trilogia sarà la dodicesima tappa, la Auch-Hautacam di 180,6 chilometri.

L’arrivo finale ad Hautacam crea le premesse per l’atteso scontro diretto tra i favoriti al successo finale. Fino ad ora Tadej Pogacar della UAE Team Emirates-XRG e il danese Jonas Vingegaard hanno dimostrato una netta superiorità rispetto alla concorrenza. Vedremo se qualcuno riuscirà ad insidiare la loro supremazia e se l’alfiere del Team Visma | Lease a Bike riuscirà a scalfire le certezze del fenomeno sloveno.

PERCORSO

La frazione si sviluppa come in un ideale crescendo rossiniano. Il finale promette scintille con le stelle del panorama internazionale che non vedono l’ora di sfidarsi sul primo arrivo in salita. La parte conclusiva del percorso, gli ultimi 45 chilometri, propone il Col du Soulor prima categoria di 11,8 km al 7,3%, e il Col de Bordères seconda categoria di 3,1 chilometri al 7,7%. Il gran finale prevede la salita verso Hautacam, 13,6 km al 7.8% di pendenza media.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Giovedì 17 Luglio-Dodicesima Tappa Tour de France 2025 Auch-Hautacam (180,6 chilometri),

Orario di partenza: 13:25

Orario di arrivo: 17.32 circa

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:55 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 12:15 alle 18:00,DAZN

Diretta live testuale: OA Sport