Tour de France 2025, tappa di oggi Toulouse-Toulouse: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida van der Poel vs. van Aert?

Riparte dopo il primo giorno di riposo il Tour de France 2025. La Grande Boucle vede oggi in scena l’undicesima tappa, con partenza ed arrivo in quel di Tolosa. Frazione non scontata: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma, altimetria e favoriti.

PERCORSO

156,8 chilometri da percorrere, 1567 metri di dislivello. Inizio di frazione tranquillo, con la sola Côte de Castelnau d’Estrétefonds (1,4 km al 6,6%) da percorrere. Dopo il traguardo volante, percorsi 100 chilometri, inizia un finale scoppiettante. In rapida successione Côte de Montgiscard (1,6 km al 5,3%), Côte de Corronsac (900 m al 6,7%), Côte de Vieille-Toulouse (1,3 km al 6,8%) e, per finire, a meno di 9 chilometri dal traguardo, la Côte de Pech David. Terza categoria: breve, con soli 800 metri, ma pendenza che va oltre il 12,4%, un vero e proprio muro.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Mercoledì 16 Luglio

Undicesima Tappa Tour de France 2025 Toulouse-Toulouse (156.8 km)

Orario di partenza: 13:45

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:00 alle 18:00, DAZN, RaiPlay

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Difficile, quasi impossibile una volata di gruppo. Jonathan Milan e Tim Merlier sembrano esclusi dalla lotta per la vittoria. Battaglia tra gli uomini da classiche: Mathieu van der Poel ci riprova, a caccia di un’altra super vittoria. A sfidarlo magari un Wout van Aert apparso brillantissimo nelle ultime uscite. Occhio agli uomini di classifica: Ben Healy se non fosse in Maglia Gialla sarebbe perfetto per questo genere di tappe, ma da fare attenzione ovviamente anche al duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.