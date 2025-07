Tour de France 2025, Ben Healy: “Ho scelto il momento giusto per la fuga. La mia storia su Netflix”

E fuga fu. Ben Healy ha vinto in solitaria la sesta tappa del Tour de France 2025, facendo suo il lungo e duro percorso di 201,5 km con partenza da Bayeux ed arrivo a Vire Normandie . Una grande prova di forza quella dell’irlandese, maturata quando mancavano -43 km al traguardo.

Nello specifico l’alfiere dell’EF Education-Easypost è passato all’azione durante la discesa situata subito dopo il GPM di Côte de Juvigny-le-Tertre, tenendo altissimo il ritmo fino al traguardo e confermando ancora una volta di essere particolarmente a suo agio con imprese di questa caratura. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Kingswinford ha commentato quanto fatto.

“È incredibile – ha detto il corridore – ho creduto di potercela fare, oggi davvero ha pagato fare questo sforzo e prendersi questo rischio. Ho lottato molto per essere in fuga, ho speso molta energia per riuscire a prendermela e soprattutto per costruire il gap nel finale. Credo di aver scelto il momento giusto e penso di aver preso il largo all’improvviso, quando gli altri non se lo aspettavano.

Healy ha poi proseguito: “Questa era una di quelle tappe che avevo segnato in rosso sul libro della corsa fin dal principio, sembra un po’ una piccola Liegi. Per me ha un significato molto importante: sono cresciuto guardando il tour fin da bambino, neanche mi sarei immaginato di poterci essere. Vincere una tappa è qualcosa di straordinario. La mia storia potrebbe essere una serie su Netflix? Vedremo, ma è solo una vittoria di tappa“.