Tiro con l’arco: Musolesi e Di Francesco si fermano agli ottavi in CdM a Madrid. Eliminati anche i Mixed Team

A Madrid prosegue la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco. Oggi di scena vi erano, negli scontri individuali, gli specialisti e le specialiste dell’arco ricurvo, oltre agli intrepreti dei tornei di compound e ricurvo dei due tornei di Mixed Team. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Arco Olimpico Maschile

Avanza sino agli ottavi di finale, ma poi si deve arrendere un buon Federico Musolesi, che nei primi turni batte 6-2 lo svizzero Chabin e il cinese Qi, prima di arrendersi agli ottavi di finale al messicano Grande con lo score di 6-0. Nulla da fare invece per Mauro Nespoli e Matteo Bilisari, entrambi cedono al primo turno, rispettivamente al francese Chirault (7-3) e al fortissimo coreano – campione olimpico – Kim Woojin (6-2, togliendo un set all’asiatico).

Arco Olimpico Femminile

Stesso destino fra le donne: Roberta Di Francesco va fuori agli ottavi di finale contro la solidissima tedesca Bauer (7-3), in precedenza aveva avuto la meglio sulla moldava Mirca (7-1) e sulla brasiliana Trinidade Estevez Pereira. In precedenza erano uscite Loredana Spera, al secondo turno contro la cinese Li (6-2), e Chiara Rebagliati, all’esordio per 6-0 contro l’olandese Roeffen.

Mixed Team arco olimpico e arco compound

Sia la formazione di arco olimpico, formata da Roberta Di Francesco e Federico Musolesi, sia quella di compound, composta da Andrea Nicole Moccia-Lorenzo Gubbini, hanno salutato i rispettivi tabelloni al secondo turno.

Di Francesco e Musolesi hanno dapprima superato la Repubblica Ceca 6-0 e poi si sono fermati nel testa a testa, perso allo shoot-off 5-4 (19-18), contro gli Stati Uniti. Moccia e Gubbini invece sono stati capaci di spuntarla 154-153 con la Svezia, salvo poi incappare nel ko contro la fortissima India che ha risolto il duello 155-151.

Domani di scena vi saranno i protagonisti dei tornei di compound, specialità nella quale l’Italia non è riuscita a eccellere in questo meeting, che si giocheranno i vari posti sul podio nelle gare in agenda, fra comtest individuali, a squadre e in Mixed Team.