Tiro con l’arco, ranking round opaco per l’Italia nel ricurvo a Madrid. Eliminati i terzetti azzurri di compound

Va in archivio con pochi spunti positivi per i colori azzurri a Madrid la seconda giornata della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco. Quest’oggi sono andate in scena nella capitale spagnola gli scontri a eliminazione diretta delle prove a squadre (maschile e femminile) della divisione compound ed il ranking round del ricurvo.

Roberta Di Francesco è stata la migliore del lotto in casa Italia al termine delle 72 frecce di qualificazione, attestandosi in 14ma piazza assoluta con 661 punti, mentre Loredana Spera ha chiuso 27ma con 645 e Chiara Rebagliati 36ma con 639 punti. Più lontani dalle posizioni di vertice gli uomini: 25° Federico Musolesi con 667 punti, 47° Mauro Nespoli con 658 punti e 58° Matteo Bilisari con 656 punti.

Per quanto riguarda la classifica delle varie prove a squadre di ricurvo, il team femminile ha chiuso il ranking round in decima piazza ed entrerà in gioco direttamente agli ottavi contro la Germania (n.7 del seeding). 11° posto invece per la formazione maschile, che debutterà al primo turno con la Malesia (n.22) per poi incrociare eventualmente agli ottavi la Cina (n.6). Di Francesco/Musolesi hanno ottenuto il 10° punteggio nel Mixed Team e troveranno al primo turno la Cechia (n.23) con all’orizzonte un ottavo contro gli Stati Uniti (n.7).

Italia già fuori dal podio invece con i terzetti del compound, entrambi eliminati prima delle semifinali. Buon percorso tutto sommato al femminile per Andrea Nicole Moccia, Giulia Di Nardo ed Elisa Bazzichetto, battute ai quarti dall’Indonesia (n.4 del seeding) 230-229 dopo aver regolato in precedenza le temibili statunitensi (n.5 del tabellone) per 232-230. Out al primo turno in campo maschile Elia Fregnan, Michea Godano e Lorenzo Gubbini, sconfitti 234-232 dalla Danimarca.