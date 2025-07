Tiro a segno, le qualificazioni di moving target aprono gli Europei

La prima giornata degli Europei 2025 di tiro a segno viene dedicata alle specialità non olimpiche, con le serie lente delle qualificazioni di moving target da 10 metri, sia al maschile che al femminile, nelle quali però non vi sono italiani in gara.

Nelle qualificazioni maschili in testa da solo si trova il finlandese Aaro Juhani Vuorimaa, che fa il vuoto e si attesta a quota 295/300 (15x), precedendo il ceco Bedrich Jonas, secondo a quota 290/300 (6x), e lo svedese Emil Martinsson, terzo con 290/300 (5x).

Nelle qualificazioni femminili comanda l’ucraina Halina Avramenko, prima con 291/300 (10x), che precede la finlandese Ida Julianna Heikkilae, seconda a quota 287/300 (7x), ed all’altra ucraina Viktoriia Rybovalova, terza con 284/300 (9x).