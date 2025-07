Tiro a segno, Svezia ed Ucraina conquistano i titoli nel moving target agli Europei

A Chateauroux, in Francia, sede degli Europei 2025 di tiro a segno, vengono assegnati i titoli nella specialità non olimpica del moving target da 10 metri, sia al maschile che al femminile, nella quale però non vi erano italiani in gara.

Nella finale maschile si impone lo svedese Emil Martinsson, il quale piega il finlandese Aaro Juhani Vuorimaa con lo score di 6-4, mentre nella sfida per il bronzo il polacco Lukasz Czapla regola l’armeno Gor Khachatryan con il punteggio di 6-3. Nelle semifinali Vuorimaa aveva battuto Khachatryan per 9-7, mentre Martinsson aveva superato Czapla per 7-5.

Nella sfida per l’oro femminile ad avere la meglio è l’ucraina Viktoriia Rybovalova, che supera la finlandese Ida Julianna Heikkilae con il punteggio di 6-3, mentre nella finale per il 3° posto l’armena Arusyak Grigoryan piega l’ucraina Halina Avramenko con il punteggio di 8-6. Nel penultimo atto Rybovalova aveva eliminato Grigoryan per 6-3, mentre Heikkilae aveva regolato Avramenko per 7-5.