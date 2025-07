Tiro a segno: i convocati per gli Europei a fuoco 2025. Ci sono Mazzetti e Spinella

Gli Europei a fuoco 2025 di tiro a segno, che si terranno dal 23 luglio al 7 agosto a Châteauroux, sono pronti a decollare. Nel poligono transalpino, che la scorsa estate ospitò le gare delle Olimpiadi di Parigi 2024, si terranno in questo caso solo i contest dalla media e dalla lunga distanza: ossia da 25 e 50 metri.

Tiro celere per quanto riguarda le gare di pistola, gare delle 3 posizioni per quanto riguarda gli interpreti della carabina, con un campo partenti di assoluto valore continentale.

Anche l’Italia sarà presente oltralpe con una nazionale molto nutrita, composta complessivamente da 15 elementi: 6 tiratori di pistola e 9 tiratori di carabina.

A guidare il gruppo saranno il veterano Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella, che sicuramente nella gara di pistola automatica punteranno a giocarsi almeno un posto in finale, mentre nella carabina le indicazioni più importanti potrebbero arrivare da Simon Weithaler e da una Sofia Ceccarello che sta piano piano provando a ritrovarsi in vista delle stagioni che porteranno poi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, nei “suoi” Stati Uniti. Di seguito l’elenco completo dei convocati, una lista che comprende anche nomi come Cristina Magnani (pistola), Danilo Dennis Sollazzo, Edoardo Bonazzi e Barbara Gambaro, quest’ultimi più interpreti solitamente delle gare a 10 metri.

Tiro a segno, Europei a fuoco 2025: i convocati dell’Italia

Pistola

Riccardo Mazzetti Andrea Morassut, Massimo Spinella, Chiara Giancamilli, Cristina Magnani, Vittoria Toffalini

Carabina

Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Benetti, Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro, Martina Ziviani