Thomas Ceccon: “Ho nuotato il tempo che volevo al centesimo. Starter lento, mi devo abituare”

Fino ad ora tutto tranquillo per Thomas Ceccon, che si è qualificato per la semifinale mondiale dei 50 farfalla con il tempo di 23″06. Niente di vicinissimo al personale di 22″68, che poi è anche primato italiano, ma la sicurezza di avere ancora di più in canna visto che ha rallentato negli ultimi quindici metri.

Così l’uomo d’oro a Parigi 2024 nei 100 dorso: “Ho nuotato il tempo che volevo al centesimo. Ho anche respirato. E’ una gara con tanti atleti che possono ambire al podio. Secondo me con 22″6 si può vincere. Lo starter è piuttosto lento; non è nelle mie corde restare a lungo sul blocco, mi devo abituare. La settimana sarà lunga: devo anche centellinare le energie e gestire almeno un po’ quando possibile“.

In sostanza, nel giro di poche parole sono tantissime le cose dette da Ceccon, e molte sono quelle che possono solo ispirare fiducia in un momento come questo. Fiducia che, va detto, si estende a una settimana particolarmente lunga visti i suoi impegni.

Rivedremo Ceccon, nello specifico, nei 50 farfalla nelle semifinali odierne, che si disputeranno alle 13:23, salvo complicazioni, secondo la programmazione di questi Mondiali di scena nel territorio di Singapore.