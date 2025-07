Si vuol portare avanti la tradizione. Finale centrata dalla staffetta 4×100 stile libero maschile ai Mondiali 2025 di nuoto. La rassegna iridata ha preso il via quest’oggi nella World Championships Aquatics Arena e gli azzurri si sono fatti trovare pronta.

Un quartetto rinnovato, vista l’assenza del primatista italiano dei 100 sl Alessandro Miressi. Un 2025 complicato per il piemontese, non in grado di conquistare il pass per essere in Asia. E quindi spazio al nuovo che avanza, ovvero Carlos D’Ambrosio (classe 2007).

Il giovanissimo atleta tricolore ha saputo meritarsi il proprio ruolo, aprendo la staffetta odierna col crono di 47.96, ovvero il proprio personale e per la prima volta sotto i 48″. Un riscontro significativo per un ragazzo così giovane, i cui margini di miglioramento sono ancora evidenti. A seguire Lorenzo Zazzeri ha stampato 47.63, Leonardo Deplano 48.29 e Manuel Frigo 48.14.

A conti fatti dovrebbe essere Deplano a lasciare il posto nell’atto conclusivo a Thomas Ceccon, risparmiato per questa heat visto l’impegno nei 50 delfino. In definitiva, gli azzurri hanno centrato l’accesso all’atto conclusivo col terzo crono di 3:12.02 alle spalle degli USA (3:11.17) e dell’Australia (3:12.02) e vogliono candidarsi per una medaglia visto l’inserimento del campione veneto. A completare la top-5 la Cina (3:12.96) e il Canada (3:12.64). Clamorosa l’eliminazione della Russia, prima compagine a essere eliminata. Esclude anche Germania e Francia.