Tennis, anche Alcaraz rinuncia a Toronto: “Piccoli problemi muscolari” per l’iberico

E alla fine fu forfait. Adesso è ufficiale: Carlos Alcaraz non prenderà parte al Masters 1000 di Toronto, torneo previsto da sabato 26 luglio fino a giovedì 7 agosto. La notizia è arrivata nella tarda serata di lunedì dal diretto interessato con un post pubblicato sul social X dopo giorni di rumors incessanti, divisi tra chi dava per certa la sua rinuncia e chi invece credeva che sarebbe partito alla volta del Canada.

“Dopo molte settimane consecutive di gare senza riposo – si legge nel post – quest’anno non potrò giocare a Toronto. Ho piccoli problemi muscolari e ho bisogno di recuperare fisicamente e mentalmente per quello che verrà. Al torneo e ai miei tifosi in Canada, mi dispiace molto, ci vediamo l’anno prossimo”. Queste le parole dell’iberico che, adesso, si unisce al prestigioso gruppetto di assenti di cui fanno parte anche Jannik Sinner, Novak Djokovic e l’infortunato Jake Draper.

Ricostruendo quanto successo, sembra che la decisione del N.2 del mondo sia stata presa dopo un periodo di lunga riflessione. Soltanto poche ore fa infatti Alberto Molinas, agente di “Carlitos”, intercettato da alcuni media aveva lasciato intendere di non avere ancora preso una decisione concreta sul da farsi con il suo staff.

L’approdo dello spagnolo sul cemento in preparazione degli US Open, così come per Sinner, dovrebbe quindi avvenire all’ATP di Cincinnati, in programma dal 7 al 18 agosto.

After many consecutive weeks of competition without rest, I will not be able to play in Toronto this year. I have small muscles issues and I need to recover physically and mentally for what comes next. To the tournament and to my fans in Canada I am very sorry, I will see you…

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) July 21, 2025