Pallanuoto, il Setterosa torna da Singapore con diversi segnali positivi. La strada per crescere è ancora lunga

Si torna a casa con la conferma del piazzamento ottenuto a Doha 2024 e con una posizione in meno rispetto al torneo a cinque cerchi di Parigi 2024. Il Setterosa conclude la rassegna iridata di Singapore 2025 in settima posizione con un bilancio di quattro vittorie e tre sconfitte.

Le attese della vigilia non erano certamente quelle della lotta per il podio. L’inizio di un nuovo ciclo tecnico per una squadra radicalmente rinnovata e ringiovanita richiede un minimo di tempo per consolidare le basi del progetto. Erano infatti ben otto, sulle quindici prescelte, le debuttanti in una rassegna iridata.

Nel post Parigi Carlo Silipo ha operato la scelta, in ottica Los Angeles 2028, di procedere ad un profondo rinnovamento generazionale, processo che le altre big avevano già avviato da qualche tempo. Lo status di una nazione come l’Italia, da sempre uno dei riferimenti del panorama internazionale, impone di non esultare per una posizione di rincalzo.

Dal punto di vista della prestazione la squadra ha però risposto presente offrendo numerose indicazioni di cui il tecnico partenopeo ha certamente preso nota e sulle quali rifletterà per indirizzare il lavoro fin dalla ripresa delle attività. Diventa prioritario, per una squadra che ha bisogno di acquisire esperienza giocare il maggior numero possibile di partite ad alto livello.

Al cospetto delle squadre maggiormente dotate dal punto di vista fisico la compagine azzurra ha sofferto e dovrà sicuramente migliorare questo aspetto, senza però tralasciare le proprie caratteristiche identitarie di ritmo, tecnica e fantasia. Le note più interessanti sono emerse nello sviluppo della manovra offensiva , fase in cui capitan Cocchiere e compagne hanno evidenziato la possibilità di trovare la via del gol con tante soluzioni diverse.

Le nuove regole velocizzano notevolmente il ritmo della partita e aumentano il numero dei gol segnati, non sminuiscono però uno degli assunti fondamentali del gioco: l’importanza della difesa. La fase passiva del gioco rappresenta, molto probabilmente, il margine di crescita più significativo per una squadra che può ridurre drasticamente il numero di gol evitabili incassati.