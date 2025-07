Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari prove libere, programma, streaming

Siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio di Ungheria, ottavo e quintultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2025. Sul nuovissimo tracciato denominato Balaton Park Circuit si romperà il ghiaccio con i piloti impegnati a studiare i 4.075 metri del circuito magiaro che fa il suo esordio nella categoria dedicata alle moto derivate di serie, prima di fare lo stesso anche nel Motomondiale.

Quale sarà il programma della giornata? La SBK darà il via al suo weekend ungherese alle ore 10.20 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti, quindi si tornerà in scena alle ore 15.00 per altri 45 importantissimi minuti di lavoro in pista. Arriviamo all’appuntamento con Toprak Razgatlioglu in vetta con 345 punti contro i 341 di Nicolò Bulega. Prima delle vacanze estive ci attende una tappa fondamentale.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio di Ungheria sarà visibile su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA GP UNGHERIA 2025 SBK

Venerdì 25 luglio

Ore 10.20-11.05 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

PROGRAMMA GP UNGHERIA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW e SkyGO