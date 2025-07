Superbike, GP Ungheria: programma, orari, tv, streaming

La corsa per il Mondiale Superbike 2025 è più viva che mai. Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 è stato dominato da Toprak Razgatlioglu che ha fatto tripletta sul circuito di Donington, vincendo in ordine gara-1, Superpole Race e gara-2. Il turco ora guida la classifica piloti con 345 punti conquistati, quattro in più rispetto al suo diretto inseguitore Nicolò Bulega, che deve indubbiamente tornare a vincere.

Il Ducatista deve riprendere in mano il Mondiale, rispondendo alla rimonta del suo rivale e riscattandosi dopo dei weekend non perfetti. Razgatlioglu sembra però essere sicuro dei suoi mezzi e, nelle ultime 9 gare, ha ottenuto ben otto vittorie che lo hanno totalmente rilanciato. Ora la lotta si sposta in Ungheria, per il Gran Premio sull’inedito circuito di Balaton Park.

Vedremo se il centauro azzurro riuscirà a riprendere in mano una situazione che sembrava assolutamente in suo controllo. Ci troviamo infatti in una fase cruciale del campionato, con il weekend ungherese alle porte e poi la lunga pausa estiva prima della ripresa ad inizio settembre. Il GP di Ungheria si potrà seguire su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno che trasmetterà gara-1 e gara-2. In streaming il GP si potrà seguire su SkyGo e NOW. TV8 offrirà la diretta di entrambe le gare. OA Sport come sempre vi offrirà la diretta live testuale di qualifiche e delle tre manche.

PROGRAMMA GRAN PREMIO UNGHERIA 2025 SBK (ORARI ITALIANI)

Venerdì 25 luglio

Ore 10.35-11.20 Prove Libere 1 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-15.45 Prove Libere 2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Sabato 26 luglio

Ore 9.00-9.20 Prove Libere 3

Ore 11.00 Superpole – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.00 Gara-1 – diretta su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201) e TV8

Domenica 27 luglio

Ore 9.00-9.10 Warm Up

Ore 11.00 Superpole Race – diretta su Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara-2 diretta su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201) e TV8

DOVE VEDERE IL GP DI UNGHERIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e TV8 (gara-1, gara-2)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport