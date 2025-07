Softball: tutto facile per Bollate nel sabato di Serie A1. Sweep per Forlì, Macerata e Thunders

La penultima giornata valida per la Regular Season della Serie A1 2025 di softball si chiude con gli sweep della capolista Bollate, di Forlì di Macerata e delle Metalco Thunders, sintesi di un sabato a tratti a senso unico.

Ma andiamo con ordine. La capolista MFK ha conquistato la serie battendo una compagine ostica come quella di Saronno con due risultati di misura: 3-4 ed 1-2. Bene anche la Italposa, la quale ha passeggiato a casa di Rovigo imponendosi per 12-0 e per 2-0.

Tutto facile anche per le Thunders, abili ad arginare la Pubbliservice Parma per 6-0 e per 7-0, oltre che per Macerata, mattatrice su Collecchio per 8-5 e 5-4. Si dividono la posta solo Pianoro e Caronno. Nella prima gara sono passate le Rheavendors per 1-7, mentre nella seconda a spuntarla solo state le Mia Office Blue per 10-0.

La Serie A1 di softball tornerà il prossimo 19 luglio. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 SOFTBALL: CLASSIFICA AGGIORNATA

Regular Season – NAZIONALE