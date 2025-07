In questa prima puntata di Strike Zone, il magazine su baseball e softball condotto da Michele Cassano e Federico Rossini, vi presentiamo Felicia Di Pancrazio, giovanissima esterna classe 2006 delle Blue Girls Pianoro Softball e protagonista con la Nazionale italiana di softball, con cui ha conquistato il titolo di Campionessa d’Europa 2024. Con Felicia ripercorriamo la sua straordinaria esperienza agli Europei di softball, approfondiamo l’attuale stagione nel campionato italiano di Serie A1, e gettiamo uno sguardo sul suo futuro tra ambizioni personali e professionali. Tra i suoi sogni, il più grande è legato agli Stati Uniti: vivere e giocare in America, con l’obiettivo massimo di rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. ️ Un’intervista da non perdere per tutti gli appassionati di softball italiano, sport femminile e sogni olimpici.