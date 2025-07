Sinner eroe azzurro: “Italia grande paese, orgoglioso di farne parte. La parola emozione non rende l’idea”

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025, sconfiggendo lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 nella finale andata in scena sull’erba londinese. Il nostro portacolori si è imposto per la prima volta in carriera sui sacri prati e ha conquistato il quarto Slam dopo i due sigilli agli Australian Open e l’affermazione agli US Open, portando la prestigiosa coppa d’oro per la prima volta alle nostre latitudini e riuscendo a invertire la rotta contro il grande rivale iberico.

Il numero 1 del mondo ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Sky: “Emozione è una parola piccola in questo momento. Ho avuto un momento non facile dopo il Roland Garros: sono successe tante cose, ho cercato di accettare e andare avanti come persona e giocatore. Abbiamo auto una settimana prima del torneo dove abbiamo messo intensità e attenzione sulle cose, sono contento di avere fatto un torneo incredibile“.

Il fuoriclasse altoatesino ha poi proseguito: “Oggi il livello era molto alto, all’inizio entrambi non abbiamo servito bene, lui ha giocato molto bene quando ha fatto il break, poi ho cercato di essere aggressivo e c’era un po’ di tensione nel quarto set. Sono contento. Non ti regala niente nessuno, devi sempre andare a mille, non devi mai staccare dall’acceleratore, accettare degli errori e fare delle scelte giuste: oggi l’ho fatto“.

Il 23enne si è poi rivolto al grande pubblico: “Il messaggio è molto corto e importante: proprio voi mi date la forza di continuare. L’Italia è un paese che merita tanto, sono contentissimo di essere italiano e rappresentare l’Italia. Sto cercando di fare del mio meglio. Il vostro supporto mi dà tanto, attorno a me ho persone che mi vogliono tante bene ed è la cosa più importante. Grazie mille a tutti, ci vediamo in Italia“.