Scherma, le fiorettiste azzurre si riscattano e vincono il bronzo ai Mondiali

Le fiorettiste si riscattano e conquistano la medaglia di bronzo ai Mondiali di Tbilisi. Dopo la delusione per la sconfitta in semifinale contro la Francia, il quartetto composto da Martina Favaretto, Anna Cristino, Arianna Errigo ed Alice Volpi ha superato nella finale per il terzo posto il Giappone con il punteggio di 45-30.

Un assalto iniziato in maniera complicata dalle azzurre con Tsuji che ha piazzato un 7-3 a Cristino. Errigo, però, ha replicato subito con un 8-3 a Kikuchi, riportando le azzurre sul +4 (15-11). Con un 7-3 nei confronti di Volpi, Ueno ha riaperto la contesa, ma prima Cristino e poi ancora Errigo hanno costruito un nuovo allungo per l’Italia. Nell’ultimo assalto Cristino piazza un 5-0 a Ueno e conclude sul 45-30, con l’Italia che si tinge di bronzo.

Sicuramente le aspettative per le fiorettiste erano diverse, con Favaretto e compagne che puntavano a raggiungere la finale iridata. Purtroppo la Francia si è imposta abbastanza nettamente sulle azzurre per 45-32, con Ranvier che ha travolto Errigo nell’ultimo assalto proprio come nell’individuale.

Le azzurre avevano cominciato il loro cammino negli ottavi di finale contro la Romania, vincendo addirittura per 45-4. Successivamente nei quarti l’Italia si è imposta per 45-34 contro l’Ucraina.