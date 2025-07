Scherma, la Francia si prende la rivincita sull’Italia. Spadiste in finale per il bronzo

Sarà finale per la medaglia di bronzo per l’Italia nella prova a squadra di spada femminile. Il quartetto azzurro composto da Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Sara Maria Kowalczyk è stato sconfitto in semifinale dalla Francia con il punteggio di 45-33. Le transalpine si sono prese così la rivincita della finale olimpica dello scorso anno, quando le azzurre vinsero alla stoccata supplementare al Grand Palais.

Dopo un iniziale equilibrio nei primi tre assalti (8-7 per le francesi), l’allungo è arrivato poi nel quinto grazie a Vanryssel, che ha inflitto un 4-1 a Santuccio, portando la Francia sul +5 (15-10). Sempre Vanryssel ha fatto la differenza anche contro Fiamingo, con le transalpine che sono arrivate sul +7 (23-16). Santuccio si è poi trovata sotto 28-21 all’ingresso in pedana per l’ultimo assalto e costretta ad attaccare si è trovata in difficoltà contro Louis Marie, che ha chiuso facilmente per 45-33

Il cammino delle azzurre era cominciato nella giornata di ieri con un facilissimo successo nei sedicesimi di finale contro l’Olanda con il punteggio di 45-11. Quest’oggi l’Italia ha battuto Hong Kong negli ottavi per 38-23, per poi vincere nettamente nei quarti una sfida che era delicata contro l’Estonia per 42-27.

L’Italia attende ora di conoscere l’avversaria per il bronzo. Le azzurre affronteranno la vincente dell’altra semifinale, che metterà di fronte la Corea del Sud e la selezione degli atleti indipendenti (praticamente la Russia).