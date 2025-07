Le batterie della quarta giornata dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore avevano illuso rispetto alle ambizioni della 4×100 mista mixed italiana? La domanda è pertinente perché, nella mattinata della World Aquatics Championships Arena, il quartetto tricolore aveva staccato il biglietto per l’atto conclusivo col miglior tempo di ingresso.

Un poker formato da Christian Bacico, Ludovico Viberti, Costanza Cocconcelli e Sara Curtis, che non ha visto al via i due campioni olimpici, Thomas Ceccon, e Nicolò Martinenghi. Si pensava a una cambiamento in vista della finale, con l’inserimento solo di Ceccon dal momento che Tete, per quanto accaduto in avvicinamento alla finale dei 100 rana, è parso in debito d’ossigeno per la nota intossicazione alimentare. Il campione vicentino, invece, veniva dall’argento iridato dei 100 dorso e si era detto in forma per le prossime gare.

Le cose sono andate diversamente ed è stato solo Martinenghi a subentrare. Il lombardo ha nuotato un tempo di 0.04 migliore di Viberti (58.63 rispetto a 58.67), messo anche nella condizione di non fare gara di testa o quantomeno non allo stesso livello dello scatenato russo Kirill Prigoda (57.56). Il lancio dell’altro russo Miron Lifintsev a dorso è stato di 51.78, a 0.18 dal crono del record del mondo di Ceccon a dorso.

Per questo, il differenziale di 1″ esatto con Bacico è stato inevitabile e il quartetto tricolore non ha accumulato nelle prime due frazioni quel vantaggio di cui aveva bisogno per ottenere un riscontro migliore del sesto posto. Vero è che, in ogni caso, sarebbero state necessarie le migliori prestazioni di Thomas e Nicolò per puntare al podio, in quanto poi l’Italia a farfalla e a stile libero al femminile avrebbe avuto un gap in negativo rispetto alle altre squadre. Ci si dovrà lavorare, ricordando che la distanza è olimpica.