Primo oro per l’Italia ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore! Simone Cerasuolo scrive la storia conquistando i 50 rana: è il primo nuotatore italiano a vincere in questa specialità e il primo romagnolo a salire sul gradino più alto del podio mondiale in vasca lunga. Un successo che porta entusiasmo in casa azzurra!

Nella finale dei 200 farfalla, Alberto Razzetti chiude sesto e Federico Burdisso ottavo. Nessun italiano in finale domani, ma restano tre giornate per arricchire il bottino azzurro.

Doppia gioia per l’Italia anche nei tuffi, con l’oro nel sincro 3 metri grazie alla splendida prova di Matteo Santoro e Chiara Pellacani.

Tutto questo nella puntata speciale di “Focus Mondiali” con Aglaia Pezzato, Andrea Ziglio ed Enrico Spada, condotta da Alice Liverani.

