Nuoto, limiti d’età troppo bassi ai Mondiali? Yu Zidi fa discutere: “Dobbiamo farci delle domande”

Le prestazioni offerte da Yu Zidi ai Mondiali di nuoto stanno facendo parecchio scalpore, visto che la cinese ha soltanto 12 anni (spegnerà le prossime candeline il 16 ottobre). La classe 2012 si è fermata ad appena sei centesimi dalla medaglia di bronzo sui 200 misti, chiudendo al quarto posto in mezzo ad atlete notevolmente più grandi di lei. Nei fatti si tratta di una bambina esplosa tra le professioniste e si è discusso parecchio riguardo ai limiti d’età imposti dalla Federazione Internazionale.

World Aquatics ha discusso la possibilità di rivedere le proprie regole sull’età minima per la partecipazione alle sue competizioni. Ne ha parlato il CEO Brent Nowicki durante una conferenza stampa: “Esamineremo la situazione e valuteremo se dobbiamo fare di più o se siamo soddisfatti della nostra attuale posizione. Non pensavo di dover mai rispondere a queste domande, i nostri minimi sono così rigidi che non pensavo che una dodicenne li avrebbe raggiunti“.

Le regole attuali prevedono che gli atleti debbano avere almeno 14 anni per partecipare ai Mondiali, ma sono ammesse delle eccezioni in caso raggiungano prestazioni cronometriche di un certo spessore. Nowicki ha poi proseguito: “È chiaramente veloce. Potrebbe essere qualcosa di davvero interessante da seguire a livello sportivo, ma ora credo che dobbiamo farci delle domande e se sia il caso di mettere in atto altre misure“.