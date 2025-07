Rugby, Marco Zanon passa dalla Benetton Treviso alle Zebre Parma

Le Zebre Parma hanno ufficializzato l’ingaggio di Marco Zanon, trequarti centro della Nazionale Italiana, che si unirà alla franchigia ducale a partire dalla stagione 2025-26. L’accordo prevede un contratto di un anno, con un’opzione per estenderlo di altre due stagioni. Proveniente dal Benetton Rugby, Zanon porta con sé un bagaglio di esperienza maturato in 87 presenze ufficiali con la squadra di Treviso, consolidando il proprio profilo come uno dei trequarti più affidabili e versatili del panorama italiano.

L’arrivo di Zanon rappresenta un innesto di spessore per il reparto arretrato allenato da Massimo Brunello, che potrà contare su un atleta già rodato ad altissimi livelli. Classe 1997, Zanon ha collezionato 21 caps con la maglia azzurra, realizzando due mete e affrontando, da titolare, sfide di prestigio come le recenti partite estive contro il Sudafrica, campioni del mondo in carica. Un curriculum internazionale che testimonia la sua crescita sotto la guida di ben quattro Commissari Tecnici: Conor O’Shea, Franco Smith, Kieran Crowley e Gonzalo Quesada.

“È un nuovo capitolo della mia carriera che affronterò con grande impegno ed entusiasmo”, ha commentato Zanon. “È una sfida molto interessante che mi porterà a confrontarmi con tante persone che ho avuto modo di conoscere nel corso della mia carriera, ritrovando vecchi compagni di squadra in un nuovo percorso molto stimolante. Ringrazio il Benetton Rugby per il supporto costante che ho ricevuto in questi anni e per avermi fatto sentire sempre parte della famiglia biancoverde. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura.”

Grande soddisfazione anche da parte della dirigenza ducale. “La squadra comincia finalmente ad avere una fisionomia ben definita”, ha dichiarato il presidente delle Zebre Parma, Gianni Fava. “Penso si possa dire che tutti i reparti sono sostanzialmente coperti da giocatori che rappresentano un equilibrato rapporto tra atleti emergenti e giocatori ampiamente formati. Un ragazzo del prestigio internazionale di Marco che si mette a disposizione di una realtà che punta soprattutto in modo ambizioso a diventare la franchigia di sviluppo in questo paese, è la dimostrazione che siamo sulla buona strada. Sarà un anno decisamente da seguire con attenzione quello che ci attende.”