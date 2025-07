Rugby, il Galles ha scelto il ct per risalire la china

A partire dal 1° settembre, Steve Tandy sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale di rugby del Galles e guiderà la squadra verso la Coppa del Mondo 2027 in Australia. Tandy, 45 anni, originario di Tonmawr, vanta una carriera da allenatore ricca e articolata. Dopo essere stato head coach degli Ospreys per sei anni, ha fatto parte dello staff dei British & Irish Lions nel 2021 e più recentemente ha lavorato con la squadra scozzese durante un tour contro i New Zealand Maori, Fiji e Samoa. La sua nomina rappresenta un tassello chiave nella strategia quinquennale della Welsh Rugby Union (WRU) per rilanciare la nazionale maschile.

Il CEO della WRU, Abi Tierney, ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo di Tandy: “Dopo un processo di selezione approfondito, Steve è emerso come il miglior candidato. La sua nomina rappresenta una pietra miliare per il futuro del rugby gallese.” Tierney ha sottolineato l’importanza della connessione tra Tandy e i giovani talenti gallesi, e la capacità del nuovo allenatore di ispirare l’intero ecosistema rugbistico del Paese. Fondamentale sarà il supporto che la federazione gli garantirà per costruire un percorso di successo sostenibile.

La carriera di Tandy è iniziata sul campo, con oltre 100 presenze da flanker per gli Ospreys, prima di passare al ruolo di allenatore. Nella sua prima stagione da head coach, guidò gli Ospreys alla vittoria del Pro 12, battendo Leinster nella finale di Dublino. Sotto la sua guida, la squadra raggiunse altre due semifinali, dimostrando una continuità di rendimento ad alti livelli. Dopo l’esperienza in Galles, Tandy ha ampliato le sue competenze lavorando in Australia e con la Scozia, costruendo un profilo tecnico solido e internazionale.

“Allenare la mia nazionale è un onore immenso,” ha dichiarato Tandy. “Sono entusiasta di contribuire alla rinascita del rugby gallese e di lavorare con un gruppo giovane e motivato.” Il nuovo coach vede nelle sfide autunnali l’occasione per testare la squadra contro avversari di primo piano e iniziare a costruire un’identità vincente. Anche Dave Reddin, Direttore della Performance della WRU, ha lodato la visione e la dedizione di Tandy, ritenendolo l’uomo giusto per guidare il Galles verso un futuro ricco di successi.