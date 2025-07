Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il Test Match contro la Scozia: prime scelte in vista della Coppa del Mondo

Venerdì 25 luglio, alle ore 19.30, si terrà a Viadana, allo Stadio Luigi Zaffanella, il Test Match di rugby femminile tra Italia e Scozia, sfida in preparazione alla Coppa del Mondo 2025, che si disputerà tra settembre ed ottobre in Inghilterra.

Il CT della Nazionale italiana, Fabio Roselli, ha diramato l’elenco delle 31 convocate (più una invitata) per il raduno in programma a Parma da lunedì 21 luglio. L’Italia prime della rassegna iridata giocherà un secondo Test Match contro il Giappone, a Calvisano, il 9 agosto alle ore 19.30, poi il 15 agosto partirà per l’Inghilterra

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby)

Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova)

Gaia BUSO (Villorba Rugby)

Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby)

Giada CORRADINI (Svincolata)

Alyssa D’INCA’ (Svincolata)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova)

Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno)

Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs)

Laura GURIOLI (Villorba Rugby)

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno)

Veronica MADIA (Svincolata)

Sara MANNINI (Rugby Colorno)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova)

Aura MUZZO (LOU Rugby)

Alessia PILANI (Stade Bordelais)

Alissa RANUCCINI (LOU Rugby)

Beatrice RIGONI (Sale Sharks)

Sara SEYE (Ealing Trailfinders)

Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova)

Desiree SPINELLI (Benetton Rugby Treviso)

Emanuela STECCA (Villorba Rugby)

Sofia STEFAN (RC Toulon)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova)

Sara TOUNESI (Stade Bordelais)

Silvia TURANI (Harlequins)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova)

Atleta Invitata

Gabriella SERIO (Rugby Colorno)