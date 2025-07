Renzo Furlan: “Sinner gioca ad uno standard più alto rispetto ad Alcaraz”

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è ormai entrata definitivamente nel vivo, dopo aver monopolizzato le ultime due finali Slam consecutive confermando sul campo la netta superiorità dei migliori due giocatori del ranking ATP rispetto al resto del mondo. Lo spagnolo ha avuto la meglio sulla terra rossa del Roland Garros, l’italiano sull’erba di Wimbledon, ma l’impressione è che questo sia solo l’inizio.

Renzo Furlan, ex tennista azzurro capace di entrare nella top20 mondiale e allenatore fino a pochi mesi fa di Jasmine Paolini, ha espresso il suo punto di vista a proposito del confronto tra l’altoatesino ed il murciano: “Rispetto ad Alcaraz, Jannik è un esempio di continuità sia a livello mentale che di rendimento. Lui gioca a uno standard sempre elevatissimo”.

“Togliamo il match con Dimitrov, in cui si era fatto anche male, ed ho già avuto modo di dire che secondo me avrebbe comunque vinto quella partita al quinto. Jannik ha questa tremenda continuità che da un certo punto di vista gli fa vincere i match lottati in maniera abbastanza facile, perché gioca bene nei momenti importanti“, dichiara Furlan a Sky Sport.

“Alcaraz invece spende più energie, lo sappiamo, ha sempre degli alti e bassi dettati anche dal fatto che lui è talmente superiore che poi quando le partite si complicano alza il livello. Questo però ogni tanto può fargli perdere qualche energia di troppo“, il commento dell’ex coach di Paolini.