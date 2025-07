Remco Evenepoel: “Non avevo le gambe migliori. La cronometro sarà molto importante”

Nel primo arrivo in montagna Tadej Pogacar offre l’ennesima impressionante dimostrazione della propria forza. Lo sloveno domina la dodicesima tappa del Tour de France 2025, la Auch-Hautacam di 180,6 chilometri. Lo sloveno ha tagliato il traguardo con 2’10’’ sul danese Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike e 2’23’’sul tedesco Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe.

Il vincitore dello scorso anno riprende la maglia gialla e guida ora la classifica generale con 3’31’ sul fuoriclasse danese e 4’45’’ su Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step. Occupa la quarta posizione Florian Lipowitz che accusa 5’34’’ di ritardo dal leader, ma è a meno di 1’ dal terzo posto.

Il corridore belga affronta una giornata molto difficile da cui esce però a testa alta. Il campione olimpico si stacca sulla salita del Col du Soulor, riesce a rientrare in discesa e tiene la scia dei migliori fino all’inizio dell’ultima ascesa. Quando inizia la salita di Hautacam l’alfiere della Soudal Quick-Step si stacca, preferisce salire del proprio passo e arriva al traguardo con 3’35’’ di distacco da Pogacar, risultato che gli permette di essere ancora in corsa per la conquista di uno dei gradini del podio.

Remco Evenepoel commenta così la difficile giornata ai microfoni di rtbf.be: “Non avevo le gambe o il feeling migliori. Anche in pianura è stata dura. Fin dai primi metri della prima salita, ho dovuto trovare il mio ritmo. Sono stato fortunato ad avere Ilan Van Wilder e Maximilian Schachmann. Devo ringraziarli, poi è toccato a me continuare a lottare e fare la mia parte. È stata una cronometro di quasi 50 chilometri”.

Il corridore belga non ha mollato fino all’ultimo metro: “Sapevo che il distacco da Tadej Pogačar era ampio, ma con gli altri andava bene, soprattutto con le gambe non proprio perfette. Sono venuto per il podio, quindi nei momenti difficili bisogna continuare a spingere. Alcuni hanno gambe molto buone al momento. Spero di migliorare venerdì e sabato. Devo mantenere la calma, sono ancora in testa alla classifica. Dovremo cercare di dimenticare la giornata di oggi il più in fretta possibile. La cronometro sarà molto importante. Dobbiamo fare del nostro meglio”.