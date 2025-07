Tour de France 2025, Florian Lipowitz: “Non mi sentivo al top, ma buona risposta delle gambe”

Un giorno da incorniciare per Florian Lipowitz. Il tedesco in forza al team Red Bull – BORA – hansgrohe ha conquistato la terza posizione in occasione della dodicesima tappa valida per il Tour De France 2025, destreggiandosi in modo egregio nella prima vera frazione di montagna con partenza da Auch ed arrivo in quel di Hautacam (180.6 km complessivi).

Un risultato che certamente sorprende, anche già nel passato recente il corridore aveva già dato sfoggio di un talento significativo, raccogliendo la seconda posizione alla Parigi-Nizza e la terza al Giro del Delfinato. Oggi il teutonico, in grande spolvero, ha ceduto il passo solo all’incontenibile Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) ed a Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike), facendo un balzo importante anche nella classifica generale, dove occupa il quarto posto. Una volta arrivato in zona mista, Lipowitz ha commentato quanto fatto.

“Anche oggi è stata molto lunga – ha detto il corridore ai microfoni di Cyclingpro – abbiamo svolto una giornata molto veloce fin dai primi chilometri, poi siamo andati a tutta quando è partita la maxi fuga. Ho sofferto nella prima salita, in generale oggi non mi sono sentito al top, ma sono felice della risposta delle gambe. Spero di potere recuperare per domani”.

L’atleta ha quindi chiosato parlando del suo capitano Primoz Roglic, oggi nono: “Entrambi potevamo giocarci le nostre carte. All’inizio ho cercato di tenere alto il ritmo, testando gli altri; poi si è aperto un gap e sono rimaso con Oscar, restando alla sua ruota nel caso rientrasse Primoz. In seguito ho cercato di dire la mia fino all’arrivo. Possiamo essere soddisfatti, siamo in una buona posizione”.