Ranking WTA (21 luglio 2025): Jasmine Paolini stabile in top-10, Sabalenka sempre al comando

Non ci sono scostamenti sostanziali nel ranking WTA, nell’aggiornamento classico della classifica mondiale del tennis femminile. La bielorussa Aryna Sabalenka è sempre al comando e si sta preparando in vista degli US Open per conquistare il primo Slam della stagione e confermare il titolo dell’anno scorso a New York. Un motivo in più per rintuzzare gli attacchi al primato dell’americana Coco Gauff e soprattutto della polacca Iga Swiatek, vincitrice a Wimbledon e in ascesa dopo un periodo estremamente complicato.

Parlando di Jasmine Paolini, l’azzurra è sempre in nona posizione e quindi ai margini della top-10. La toscana, dopo la delusione dei Championships, ha deciso di prendersi alcuni giorni di stacco prima di affrontare la trasferta nordamericana che porterà al Major statunitense. Una fase importante per Jasmine, se si vorrà centrare la qualificazione alle Finals oltre che una permanenza nelle posizioni nobili del ranking.

RANKING WTA (TOP10)

Lunedì 21 luglio 2025

1. Aryna Sabalenka 12420

2. Coco Gauff 7699

3. Iga Swiatek 6813

4. Jessica Pegula 6423

5. Mirra Andreeva 5163

6. Qinwen Zheng 4553

7. Amanda Anisimova 4470

8. Madison Keys 4374

9. Jasmine Paolini 3576

10. Paula Badosa 3454

Detto di Paolini, permane la situazione critica del tennis femminile italiano con solo altre due giocatrici in top-100, ovvero Lucia Bronzetti (n.70) ed Elisabetta Cocciaretto (n.77). Da segnalare, in positivo, le 25 posizioni guadagnate rispetto all’ultimo upgrade dalla giovanissima Tyra Grant (n.251), che continua nel suo processo di crescita.

TOP10 ITALIANE

Lunedì 21 luglio 2025

9. Jasmine Paolini 3576

70. Lucia Bronzetti 935

77. Elisabetta Cocciaretto 860

151. Lucrezia Stefanini 486

180. Nuria Brancaccio 403

210. Giorgia Pedone 343

251. Tyra Caterina Grant 294

261. Camilla Rosatello 282

275. Silvia Ambrosio 267

276. Martina Trevisan 265