Quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo la Nations League di volley? Assegno faraonico per il bis

L’Italia ha sconfitto il Brasile per 3-1 nella finale andata in scena a Lodz (Polonia) e ha vinto la Nations League 2025 di volley femminile. Le azzurre hanno completato la cavalcata in maniera trionfale: dopo un’eccellente fase a gironi conclusa al primo posto con dodici successi in altrettante partite disputate, le ragazze del CT Julio Velasco hanno surclassato USA e Polonia con il massimo scarto prima di regolare anche le sudamericane e conquistare il prestigioso torneo internazionale itinerante per la terza volta nella storia.

Dopo il successo di Ankara nel 2022 e quello di Bangkok nel 2024, le azzurre sono salite nuovamente sul gradino più alto del podio e hanno alzato al cielo il trofeo, prolungando la striscia di imbattibilità salita ora a 29 affermazioni consecutive. Apoteosi totale per le Campionesse Olimpiche, che non perdono un incontro dal 1° giugno 2024 e che stanno dimostrando una superiorità schiacciante in campo internazionale sotto la guida del ribattezzato Guru. Ora si andrà in caccia del bersaglio grosso ai Mondiali per chiudere un biennio da favola.

L’apoteosi odierna ha un’enorme valenza dal punto di vista agonistico e sportivo, anche perché si è rafforzato il numero 1 nel ranking FIVB, ma l’affermazione odierna travalica i confini pallavolistici, visto che ha un grandissimo risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo la Nations League 2025? Il montepremi è faraonico visto che stiamo parlando di un milione di dollari statunitensi (circa 851.300 euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO L’ITALIA IN NATIONS LEAGUE?

Vittoria finale: 1.000.000 dollari statunitensi

Partite vinte nella fase preliminare: 114.000 dollari statunitensi

TOTALE: 1,114 milioni di statunitensi (circa 948.000 euro)