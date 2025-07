Quando torna Jannik Sinner? Periodo di riposo, poi la campagna d’America sul cemento

Jannik Sinner si è regalato la domenica dei sogni, quella che ricorderà per tutta la vita e che lo consegna definitivamente e in maniera imperitura alla leggenda dello sport tricolore: ha vinto Wimbledon, lo Slam per eccellenza, il torneo più iconico e prestigioso al mondo, quello che non era mai sbarcato alle nostre latitudini. Il numero 1 del mondo ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz dopo aver perso il primo set, prodigandosi in una spettacolare rimonta sull’erba londinese e imponendosi con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Il 23enne si è prontamente lasciato alle spalle la sconfitta subita proprio contro il grande rivale iberico in occasione nell’atto conclusivo del Roland Garros, dove si è visto annullare tre match-point. Il tennista italiano ha messo le mani sul quarto Slam della propria carriera dopo aver già festeggiato per due volte agli Australian Open e in un’occasione agli US Open, rafforzando il primo posto nel ranking ATP e respingendo il tentativo di avvicinamento del grande rivale.

Jannik Sinner si godrà ora un periodo di meritato riposo, ma già tra un paio di settimane tornerà in campo: si lascerà l’erba e ci si sposterà sul cemento, la superficie a lui più congeniale. Arriva il momento della campagna in America: Masters 1000 di Toronto dal 27 luglio al 7 agosto e Masters 1000 di Cincinnati dal 7 al 18 agosto, due tornei di grande calibro a precedere l’ultimo Slam della stagione, gli US Open che andranno in scena a New York dal 24 agosto al 7 settembre.

Lo scorso anno si fermò ai quarti in Canada (si giocava a Montreal), venendo sconfitto dal russo Andrey Rubblev. Dopo quel ko, però, trionfò di forza a Cincinnati e poi dettò legge agli US Open: nei prossimi due mesi sarà nei fatti chiamato a difendere 3.200 punti e rischia di farsi sensibilmente avvicinare da Alcaraz.

PROSSIMI TORNEI JANNIK SINNER

27 luglio-7 agosto: Masters 1000 di Toronto (Canada)

7-18 agosto: Masters 1000 di Cincinnati (USA)

24 agosto-7 settembre: US Open (a New York, USA)