Quando la prossima gara di Gregorio Paltrinieri nella 5 km dei Mondiali 2025: orario, tv, streaming

Venerdì 18 luglio Gregorio Paltrinieri sarà tra i protagonisti della 5 km nelle acque libere dell’isola Sentosa (Singapore), sede dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo. Una rassegna iridata condizionata dalle difficoltà legate alle qualità dell’acqua, che hanno impedito l’originario sviluppo del programma.

Un contrattempo che non avrà fatto piacere anche agli atleti, dovendo adattarsi a uno schedule costantemente in evoluzione e affinando la preparazione in piscina. Vedremo chi sarà riuscito ad assorbire meglio il grande caos che c’è stato e chi saprà comunque tirar fuori il meglio delle proprie capacità.

Paltrinieri, come detto, sarà tra gli osservati speciali, reduce dalla conquista della medaglia d’oro agli Europei in Croazia su questa distanza. Una prestazione che ha confermato quanto e come Greg sia ancora in grado di lasciare il segno, nonostante l’inevitabile incedere del tempo. Oltre al carpigiano, l’altro azzurro al via sarà Marcello Guidi.

La 5 km maschile dei Mondiali di nuoto di fondo a Singapore, in programma venerdì 18 luglio e preceduta dalla medesima prova al femminile, sarà trasmessa in diretta televisiva dalla Rai (Rai 2 HD) e da Sky Sport (Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Mix (211)); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTE LIVE testuale della gara.

PROSSIMA GARA DI GREGORIO PALTRINIERI MONDIALI NUOTO DI FONDO 2025

Venerdì 18 luglio (orari italiani)

Ore 01.30 5 km femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

Ore 04.00 5 km maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO DI FONDO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport