Quando la F1 su TV8 oggi: programma gara GP Belgio 2025

Il Gran Premio del Belgio 2025 di F1 si disputerà nel pomeriggio di domenica 27 luglio. Sarà la settantesima edizione iridata dell’appuntamento, la cinquantottesima a tenersi sul meraviglioso tracciato di Spa-Francorchamps, in passato talvolta sostituito dall’anonima pista di Nivelles o dall’autodromo di Zolder. Il circuito delle Ardenne è però palcoscenico esclusivo dell’appuntamento dal 1985.

Nella sua attuale conformazione, completata fra 2005 e 2007, il tracciato misura 7.004 metri. È il più lungo in assoluto nel contesto del Circus, ma oltre alla lunghezza è famoso per alcuni passaggi iconografici. Su tutti la celebre sequenza “Radillon de l’Eau Rouge”, una doppia piega in salita con un dislivello del 17% a oggi ancora temuta dai piloti.

Altri punti critici sono La Source, il tornantino subito dopo la partenza dove il rischio di contatti è particolarmente elevato, nonché la frenata di Les Combes, alla si arriva dopo il lunghissimo rettilineo del Kemmel. Talmente lungo da permettere sorpassi in scia e controsorpassi in staccata! Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, non resta che accomodarsi davanti alla TV.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 27 luglio

Ore 18.00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP BELGIO F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio del Belgio.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Spa-Francorchamps. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento delle Ardenne potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Belgio, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP BELGIO 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 27 luglio (orari italiani)

Ore 15:00 F1, Gara (44 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).