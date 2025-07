Quando gioca l’Italia di volley con Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda: orari Nations League 2025, tv, streaming

Ultima settimana di fase preliminare, ultimi verdetti da scrivere e una qualificazione da blindare. La Volley Nations League 2025 entra nella sua fase decisiva, e per l’Italia maschile il palcoscenico sarà quello di Lubiana, dove da mercoledì 16 a domenica 20 luglio gli azzurri disputeranno le ultime quattro gare in cerca del pass per la Final Eight.

La squadra di Fefè De Giorgi, attualmente terza in classifica, ha davanti a sé un obiettivo chiaro: fare più punti possibili per garantirsi non solo l’accesso alla fase finale, ma anche una posizione favorevole nel tabellone. Un piazzamento tra le prime quattro significherebbe evitare le big ai quarti, in un torneo in cui ogni avversario è potenzialmente pericoloso. Ma a Lubiana, oltre alla posta in palio, c’è anche una novità nello staff tecnico: Marco Meoni, leggenda del volley italiano, torna in azzurro come assistente di De Giorgi. L’ex regista, oro mondiale nel 1998 e bronzo olimpico a Sydney 2000, seguirà da vicino il lavoro dei palleggiatori.

Il cammino sloveno dell’Italia comincerà mercoledì 16 luglio alle 16:30 contro la Serbia, formazione in crisi, reduce da una sola vittoria nelle prime otto partite. I balcanici, in piena lotta per non retrocedere, hanno bisogno di un colpo per sperare nella permanenza in VNL, ma l’Italia parte con i favori del pronostico.

Il giorno dopo, giovedì 17 luglio, ancora alle 16:30, sarà la volta della sorpresa Ucraina. Gli uomini di Raul Lozano, attualmente sesti, hanno impressionato per solidità e continuità: vittorie di prestigio contro USA, Giappone e Bulgaria, e una voglia evidente di conquistarsi uno storico accesso alla Final Eight. Ad oggi, sarebbero proprio loro gli avversari degli azzurri nei quarti.

La partita più affascinante arriverà però sabato 19 luglio alle 20:30 contro la Slovenia padrona di casa. I precedenti dicono Italia (vedi gli Europei 2021 e i Mondiali 2022), ma la squadra di Fabio Soli cercherà di sfruttare il fattore campo per rilanciare le sue ambizioni dopo un girone altalenante: 4 vittorie finora e un bisogno impellente di punti per rientrare nella corsa.

Infine, domenica 20 luglio alle 16:30, chiusura contro un’Olanda in difficoltà. Gli Orange, guidati da Joel Banks, hanno vinto solo una partita e sembrano lontani dal livello delle contendenti, complice un ampio rinnovamento della rosa. Ma anche chi ha poco da perdere può trasformarsi in ostacolo pericoloso. Lubiana sarà quindi il crocevia della VNL azzurra: tra obiettivi da centrare, posizioni da difendere e prove da superare. La corsa alla Final Eight è ancora tutta da giocare.

CALENDARIO ITALIA VOLLEY NATIONS LEAGUE TERZA SETTIMANA MASCHILE

Week 3 (Pool 8 – Lubiana – Slovenia)

16 luglio: Italia-Serbia ore 16.30 – Diretta streaming su VBTV e DAZN

17 luglio: Italia-Ucraina ore 16.30 – Diretta streaming su VBTV e DAZN

19 luglio: Italia-Slovenia ore 20.30 – Diretta streaming su VBTV e DAZN

20 luglio: Italia-Olanda ore 16.30 – Diretta streaming su VBTV e DAZN