Paola Egonu: “Momento speciale, De Gennaro un esempio determinante: è un un nostro segreto”

Giornata di vigilia per l’Italia, che mercoledì 9 luglio affronterà il Belgio nella partita d’apertura dell’ultima settimana riservata alla fase preliminare della Nations League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo ad Apeldoorn (Paesi Bassi) forti del primo posto in classifica dopo aver vinto otto partite consecutive e cercheranno di proseguire il filotto, dopo aver ormai ipotecato la qualificazione alla Final Eight. Le ragazze del CT Julio Velasco partiranno con i favori del pronostico contro le Yellow Tigers e nei giorni successivi incroceranno la Serbia, la Turchia e le padrone di casa.

Paola Egonu ha partecipato alla conferenza stampa della vigilia e si è soffermata su alcuni aspetti: “Stiamo vivendo un momento speciale, lavoriamo tanto e stiamo ottenendo ottimi risultati. Pensiamo partita per partita, non a quello che sta succedendo o accadrà. Potrebbe accadere di perdere una partita ma questo non dovrà sconfortarci perché siamo consapevoli di aver intrapreso un percorso nel corso del quale abbiamo affrontato e affronteremo Nazionali molto forti che richiedono sempre un gioco di altissimo livello”.

L’opposto ha poi proseguito: “Sappiamo che potrebbero arrivare delle difficoltà e sarà nostro dovere leggere la difficoltà nella maniera corretta per poi superarla. Non pensiamo alle nove o alle dieci vittorie consecutive che potremmo raggiungere, ma solo a giocare una partita alla volta, anzi un set alla volta. Sono sincera, non so se esistono segreti per quello che stiamo facendo e vivendo ma sono abbastanza convinta che la presenza e l’esempio di Monica De Gennaro sono determinanti per questo momento del team”.

La miglior giocatrice delle Olimpiadi di Parigi 2024 si è ulteriormente soffermata sul libero di riferimento della Nazionale: “È una giocatrice determinante in ogni aspetto: in allenamento ed in campo, con il suo grande carisma spinge noi tutte a dare il massimo. Veterane e giovani seguono il suo esempio e sono portate a dare il massimo per essere sempre pronte. In campo è una leader, una guida per tutte noi e credo che sia uno dei segreti che stanno rendendo questo gruppo speciale”.