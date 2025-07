Dove vedere in tv Italia-Belgio, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà il Belgio nella giornata di mercoledì 9 luglio (ore 17.00): ad Apeldoorn (Paesi Bassi) incomincerà la terza e ultima settimana della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche si presenteranno all’appuntamento dopo aver infilato otto vittorie tra la trasferta di Rio de Janeiro e quella di Hong Kong, si trovano in testa alla classifica generale e puntano a proseguire il proprio cammino immacolato verso la Final Eight.

Il CT Julio Velasco avrà a disposizione tutte le big. Ci si affiderà alla bomber Paola Egonu, alla palleggiatrice Alessia Orro, alle centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, alla schiacciatrice Myriam Sylla, al libero Monica De Gennaro. Curiosità su chi sarà il secondo martello titolare tra Stella Nervini, Gaia Giovannini e Alice Degradi. Le azzurre partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare attente a un avversario che potrebbe creare dei grattacapi in avvio di questa intensa settimana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Belgio, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BELGIO NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 9 luglio

Ore 17.00 Italia vs Belgio – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.