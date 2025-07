Pallanuoto femminile, l’Italia si ferma in semifinale alle Universiadi: Stati Uniti vittoriosi ai rigori

L’Italia universitaria della pallanuoto femminile si ferma in semifinale alle Universiadi: le azzurre cedono ai tiri di rigore agli Stati Uniti, che si impongono per 10-9 dopo il 6-6 dei tempi regolamentari. La formazione italiana giocherà per il bronzo contro la perdente di Germania-Nuova Zelanda.

Nel primo quarto tutte le reti arrivano attorno a metà frazione, nel giro di 51″: l’Italia passa in vantaggio, le statunitensi pareggiano, ma Longo firma il 2-1. Nella seconda frazione gli USA pareggiano, Papi riporta in vantaggio le azzurre, ma gli Stati Uniti trovano ancora il pareggio sul 3-3 a metà gara.

Nel terzo periodo nuovo vantaggio italiano con Malluzzo, ma le nordamericane trovano subito il 4-4. Nell’ultimo quarto le azzurre per due volte tornano in vantaggio, ma le statunitensi riescono sempre ad impattare fino al 6-6 finale, che manda la sfida ai rigori.

Ai tiri di rigore gli Stati Uniti sbagliano nella prima serie, e l’Italia difende il margine fino al 9-8, poi nelle ultime due rotazioni le azzurre De March e Sbruzzi si fanno parare le conclusioni e gli USA firmano dapprima l’aggancio, poi il definitivo sorpasso sul 9-10.