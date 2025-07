Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Yates devastante, Healy eccezionale. Pogacar-Vingegaard in controllo

PAGELLE DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Simon Yates, voto 10: dopo il trionfo del Giro d’Italia, ecco anche la vittoria di tappa al Tour de France, terza della carriera. È alla Grande Boucle con i panni da gregario di Vingegaard, oggi però ha avuto l’opportunità di giocarsi le proprie carte e l’ha fatto nel modo migliore. Sull’ultima rampa era nettamente più forte rispetto ai rivali e lo ha dimostrato lanciando il proprio attacco a due chilometri dall’arrivo e gestendo fin sul traguardo.

Thymen Arensman, voto 8: al Giro era stato veramente anonimo, qui ha dimostrato di avere una condizione più che accettabile. Va a caccia delle tappe, non punta alla classifica e può veramente riuscire a vincerne una. Purtroppo sulla sua strada ha trovato uno Yates troppo più forte.

Ben Healy, voto 8: che fosse fortissimo lo sapevamo già da anni, ma ora ha trovato il punto più alto della sua carriera. Prima la vittoria di tappa, oggi invece correndo in maniera eccezionale, sempre a dettare il passo, va a prendersi la gioia della Maglia Gialla. Sicuramente il marcamento tra i big ha aiutato, ma per l’irlandese e per la sua EF Education – EasyPost è una soddisfazione incredibile.

Tadej Pogacar, voto 7,5: in gestione la Maglia Gialla (che da mercoledì tornerà a vestire quella iridata). La Visma | Lease a Bike prova a sorprenderlo con azioni di squadra, ma non si fa mai scoraggiare e poi sul finale addirittura attacca, per risolvere i problemi. Non stacca Vingegaard, ma è lui quello davanti, quindi può permettersi di amministrare.

Jonas Vingegaard, voto 7: in ogni modo assieme alla propria squadra prova a creare grattacapi a Pogacar, non ci riesce e allora si limita a tenere la ruota dello sloveno, anche con apparente facilità. Lo aspettiamo sulle grandi montagne.

Remco Evenepoel, voto 6: prova ad attaccare sul finale, ma viene respinto dai due fuoriclasse. È un paio di gradini dietro a Pogacar e Vingegaard, dovrà probabilmente limitarsi a lottare per la terza piazza.

Kevin Vauquelin ed Enric Mas, voto 5: rimandati in questa prima tappa di montagna. Arrivano praticamente insieme, ad oltre 40” di ritardo dai rivali. Se l’obiettivo era la top-5, non sembrano essere pronti.