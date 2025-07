Pagelle Italia-Cuba 3-1 volley: Michieletto ispirato, Galassi spento, Rychlicki intermittente

PAGELLE ITALIA-CUBA 3-1

Mercoledì 30 luglio

Alessandro Michieletto, 8,5: nei primi due set è incontenibile, poi cala alla distanza, ma resta la principale bocca da fuoco della squadra, soprattutto nei momenti decisivi. 17 punti complessivi, con 1 muro e 2 ace. Sempre imprescindibile anche l’apporto in difesa e ricezione.

Kamil Rychlicki, 7,5: a differenza che nel settore femminile, l’Italia dispone di due ottimi opposti, certamente di caratura internazionale, ma probabilmente non il top assoluto. L’italo-lussemburghese attacca con regolarità nelle prime due frazioni, poi si inceppa tra terzo e quarto set. Resta però sempre ‘caldo’ in battuta, dove piazza anche 3 ace.

Daniele Lavia, 6: non è ancora il giocatore che trascinò l’Italia ai Mondiali 2022. Tanto lavoro oscuro in difesa e ricezione, in attacco va ad intermittenza e non riesce a trovare la continuità che vorrebbe. Tanti problemi anche al servizio.

Gianluca Galassi, 5: partita da dimenticare. Spento in attacco, inefficace a muro. Viene sostituito da Gargiulo nel quarto set.

Simone Anzani, 6: meno incisivo del solito a muro, si fa trovare pronto nelle rare occasioni in cui viene chiamato in attacco.

Giovanni Gargiulo, 6,5: porta maggiore energia al posto di Galassi.

Simone Giannelli, 7: la gestione degli attacchi è apparsa equilibrata e senza sbavature. Qualche piccolo problema di intesa con Michieletto e Rychlicki a partire dal terzo set. Non è mancato il suo solito apporto anche in termini di punti: 5.

Fabio Balaso, 6,5: non era semplice arginare i devastanti attacchi cubani, ma a tratti è riuscito a garantire alla squadra degli importanti contrattacchi, soprattutto sul finire del match.