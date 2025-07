Nuoto, Nicolò Martinenghi: “Ho tanta voglia di far bene nei 50 rana, ho fatto troppi errori tecnici”

Necessario ripartire. Lo dovrà fare Nicolò Martinenghi nelle semifinali dei 50 rana maschili in questi Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore. Nella piscina della World Aquatics Championships Arena, l’azzurro ha stampato un crono da 26.90 nelle batterie mattutine, che era stato ironia della sorte il tempo al passaggio dei 50 nei 100 rana di ieri, conclusi con l’argento.

Un riscontro sintomatico del fatto di quanti margini abbia Tete in vista del penultimo atto, avendo ben chiaro cosa fare: “Stamattina ho fatto una gara in rimonta, per via di troppi errori tecnici, già dal tuffo. Tuttavia, sapevo che con questo tempo mi sarei qualificato, quindi bisogna resettare in vista della semifinale della sessione serale“, ha dichiarato l’azzurro ai microfoni della Rai.

“Ai 100 rana ho smesso di pensarci ieri sera, perché ho quest’altra in cui voglio andar forte. Mi sento meglio dal punto di vista fisico, dopo i problemi che ho avuto ieri e questo è positivo. Ho quindi un’altra possibilità per esprimermi al meglio“, ha concluso Martinenghi.

Specialità nella quale, nelle heat del mattino asiatico, è stato un eccellente Simone Cerasuolo a svettare nell’overall col crono di 26.42, chiarendo subito le cose ai rivali. Nel penultimo atto ne vedremo delle belle.